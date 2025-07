Overfører bitcoin – første gang på tre år

Det amerikanske romfartsselskapet SpaceX har for første gang på tre år gjort endringer i sin bitcoin-wallet.

Ved 07-tiden tirsdag sendte selskapet 1.308 bitcoins, verdt 152,9 millioner dollar – rundt 1,56 milliarder kroner – til en ukjent adresse, ifølge kryptoselskapet Arkham.

Dermed sitter SpaceX igjen med 6.977 bitcoins til en verdi av 818 millioner dollar, rundt 8,3 milliarder kroner.

For tre år siden mottok SpaceX-walleten en rekke overføringer fra Coinbase-wallets i sjiktet 1.000 til 1.279 bitcoins, påpeker nyhetsbyrået Cryptonews.

Tesla overførte i mai 2022 store deler av sine bitcoins til ukjente wallets. Beholdningen gikk da fra 44.000–39.000 bitcoins til 12.000.

Tirsdag morgen handles bitcoin for rundt 117.500 dollar, ned 0,7 prosent det siste døgnet.

Verdien av det globale kryptomarkedet passerte 4.000 milliarder dollar for første gang fredag, etter at amerikanske lovgivere vedtok det som omtales som et gjennombrudd for digital finans. Presidesignerte president Trump Genius Act, et lovverk som regulerer såkalte stablecoins.

For øvrig har det flommet kapital inn i krypto-ETF-er hittil i år, ifølge analytikere i Bernstein. Nettokjøpene i ethereum-ETF-er er på rundt 4,8 milliarder dollar, mens bitcoin-ETF-er har sett netto inflow på 19 milliarder dollar.