Bitcoin og ethereum – hvor skal dette ende?

Ethereum (ETH) stanget opp til 3.942 dollar mandag, noe som da verdsatte de 120,71 millioner digitale myntene i omløp til 476 milliarder dollar. Til sammenligning er det mer enn markedsverdien på Costco på 414 milliarder dollar, og rett under markedsverdien på Exxon Mobil på 480 milliarder dollar.

På Crypto News Land vises det til at analytikere, uten å referere til noen konkrete, forventer at ETH vil nå 4.200 dollar i nær fremtid. De fleste analytikerne, uten at noen konkrete blir nevnt, er sikre på at prisen lett vil stige til mellom 8.000 og 10.000 dollar i denne syklusen, der andre kryptovalutaer relativt sett ventes å stige mer enn bitcoin.

«Eksperter» spår 20.000 dollar

På 8.000 dollar vil markedsverdien på ethereum i så fall være 966 milliarder dollar, og på 10.000 dollar vil den være 1.200 milliarder dollar. Da passeres også Berkshire Hathaway med en markedsverdi på 1.040 milliarder dollar. Da er Broadcom på 1.380 milliarder dollar og Meta på 1.800 milliarder dollar de to neste. De passeres med en pris på henholdsvis 11.433 dollar og 14.912 dollar.

Ifølge Crypto News Land er det noen eksperter, dog ikke navngitte, som tror på det også. Det vises til at de tror ETH kan nå så høyt som 15.000 dollar, eller til og med 20.000 dollar i denne syklusen, basert på «sterke bullish indikatorer». Hvilke indikatorer det vises til sies det ikke noe om.

På 20.000 dollar passeres Google-eier Alphabet, med en børsverdi på 2.330 milliarder dollar, og det nærmer seg også Amazons markedsverdi på 2.470 milliarder dollar. Da er det bare Apple, Microsoft og NVIDIA med høyere markedsverdi. Men de knuses snart av bitcoin.

Assosisjoner til pyramidespill

Bitcoin har nå en pris på knappe 119.000 dollar, noe som gir de 19,89 millioner digitale myntene i omløpet en verdi på rundt 2.365 milliarder dollar. Det betyr at bitcoin har passert Google-eier Alphabet i markedsverdi, og nærmer seg markedsverdien til Amazon.

Bitcoin-ekspert og konsernsjef i kryptoselskapet K33, Torbjørn Bull Jensen, tror at bitcoin skal nå 200.000 dollar i år og at 1 million dollar er innen rekkevidde. Det siste tror også kryptoinvestor Morten Klein på – innen to år. Han, Kristian Lundkvist og Ketil Skorstad er de tre største aksjonærene i selskapet.