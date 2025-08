Dollar styrker seg – hva nå?

Dollar styrket seg kraftig mot euro mandag, fra 1,174 til 1,159 dollar for én euro. Tirsdag koster én euro rundt 1,156 dollar.

DNB Carnegie skriver i sin morgenrapport at markedsbevegelsene tyder på at den umiddelbare lettelsen over redusert handelspolitisk usikkerhet raskt ble erstattet av en mer nyansert vurdering av avtalens faktiske innhold og implikasjoner, og at markedenes tolkning er at USA har kommet best ut.

Det pekes imidlertid også på at den store bevegelsen i EURUSD bør ses i lys av eurostyrkelsen tidligere i år, og at euro hadde steget mye mot dollar. Fra 1,02 i midten av januar til 1,18 første dag i juli.

Teknisk analyse åpner for sterkere dollar

EURUSD: Den stigende trenden, som viser styrkingen av euro mot dollar siden midten av januar, ble brutt 11. juli. Chart: Tradingview / Finansavisen

Dollar styrket seg jevnt og trutt mot euro fra midten av juli 2008 til slutten av september 2022 (nedgang i chartet tilsier at dollar styrker seg - oppgang i chartet at den svekker seg), da én euro på det sterkeste kostet 0,954 dollar. Etter å ha svekket seg til 1,12 (dollar for én euro) i midten av juli 2023, gikk den sidelengs mellom det nivået og 1,02 frem til midten av april 2025. Teknisk sett brøt den da støtten på 1,12-nivået, noe som åpnet for en svekkelse mot 1,22.

Etter å ha svekket seg til 1,183 på det svakeste 1. juli, snudde det. Trenden ble også brutt, og bruddet på den tekniske motstanden på 1,1595-nivået kan ha åpnet for en ytterligere styrking, kanskje mot 1,12-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Momentumet kan også være i favør av dollar på kort sikt, idet RSI har brutt 50-nivået og den positive undertonen for euro. Snur tendensen, er det teknisk støtte på 1,1595-nivået og rundt 1,164.

Dollar har også styrket seg mot den norske kronen, fra 9,85 på det svakeste 17. juni. Tirsdag stanger dollar mot den tekniske motstanden på 10,25-nivået. Brudd opp kan åpne for oppgang mot 10,38-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

USDNOK: Dollaren svekket seg kraftig fra 10. januar og frem til 16. juni. Nå ser det ut til at den fallende trenden kan være i ferd med å bli brutt. Chart: Tradingview / Finansavisen

Det er en positiv undertone for dollar i RSI-chartet, men samtidig kan den fallende trendlinjen i toppen bremse oppgangen i stigningstakten, noe som kan bety at en oppgang i hovedchartet på kort sikt kan bli forbigående.

Oppgang for dollarindeksen

Dollarindeksen viser at dollar svekket seg mot kurven med seks ledende valutaer (euro, japanske yen, britisk pund, sveitsiske franc, canadisk dollar og svenske kroner) fra midten av januar. Fra 110,075 på det sterkeste 10 januar 2025, til 96,666 1. juli.

DOLLARINDEKSEN: Fallet i dollarindeksen ble varslet gjennom hode-skulder-formasjonene. Den fallende trenden kan gi rom for oppgang mot 100-nivået og 200-dagers glidende gjennomsnitt. Chart: Tradingview / Finansavisen

Det er en positiv undertone i RSI-chartet. RSI har brutt over 50-nivået og punkterer nå den fallende trendlinjen i toppen. Etablerer den seg over den fallende trendlinjen, kan det åpne for ytterligere oppgang i begge chartene.

Tirsdag har dollarindeksen stanget opp mot 99,057 på det høyeste, men har falt litt tilbake, til 98,84. Det er litt teknisk motstand rundt 98,90. Brudd opp kan åpne for videre oppgang mot 100. Ved korreksjoner ned er det teknisk støtte på rundt 98,30 og 97,875.