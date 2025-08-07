Indias sentralbank: Griper inn i valutamarkedet

Reserve Bank of India (RBI) har grepet inn i valutamarkedet, opplyser anonyme bankkilder til Reuters.

Sentralbanken grep inn i det utenlandske forwards-markedet i forrige uke som svar på presset mot valutaen. To av de fire bankfolkene sier at sentralbanken trolig også har grepet inn denne uken i det såkalte non-deliverable forward-markedet for å dempe svingningene i rupi, etter press fra USA og president Trump.

Tirsdag falt rupien til det laveste nivået på seks måneder, 87,8850 mot amerikanske dollar, bare et hårstrå unna bunnivået på 87,95 fra februar.

Uten Reserve Bank of Indias inngripen ville bunnivået trolig blitt brutt, ifølge valutahandlere som Reuters har snakket med.

Dette var ikke veldig uventet, ettersom flere tradere påpekte at sentralbanken ikke kom til å la valutaen svekke seg ukontrollert.

– RBI vil trolig opptre mer aggressivt for å begrense rupifallet, gitt hvor mye valutaen allerede har svekket seg de siste månedene, sier valutastrateg Mitul Kotecha i Barclays til Reuters.

Fra 2,7% til 42,4%

Onsdag varslet Det hvite hus at det vil innføre en ny 25 prosents toll på varer fra India. Tollen begrunnes med Indias kjøp av russisk olje. Landet fikk en 25 prosents toll sist fredag, og dermed heves tollsatsen til 50 prosent.

Goldman Sachs anslår at den effektive tollsatsen mot India – der 50 prosent justeres for ulike unntak – etter alt å dømme vil ende på 32 prosent.

– USA har varslet innføring av ytterligere 25 prosent toll på indiske varer, men tiltaket trer først i kraft 27. august. Dette gir et 21 dagers forhandlingsvindu. Dersom tiltaket gjennomføres, vil det veide gjennomsnittet av amerikanske tollsatser øke til 42,4 prosent – opp fra 13,2 prosent i pauseperioden og 2,7 prosent før 2025, melder Citi.

Som svar uttalte Indias utenriksdepartement i en pressemelding at regjeringen «vil iverksette alle nødvendige tiltak for å beskytte sine nasjonale interesser».