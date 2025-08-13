Storbank ser ellevilt rally: Mangedobler prognosene

Den britiske storbanken Standard Chartered og dens leder for digitale eiendeler, Geoff Kendrick, er onsdag ute med nye, optimistiske ethereum-prognoser.

Kendrick mener ethereum (ETH) skal til 25.000 dollar innen 2028, som impliserer et rally på 430 prosent fra dagens 4.700 dollar. Det er mer enn en tredobling fra tidligere prognose på 7.500 dollar.

Ved årsslutt er det ventet at kryptovalutaen skal nå 7.500 dollar, nærmere 60 prosent oppside. Tidligere prognoser lå på 4.000 dollar.

Den gamle 2028-prognosen er altså blitt den nye årssluttprognosen for 2025.

Den massive oppjusteringen skyldes flere endringer i markedet de siste månedene. Det pekes på massiv etterspørsel fra ETH-treasury-selskaper og børshandlede fond (ETF-er), samt ny amerikansk lovgivning som åpner for bredere bruk av stablecoins.

– Vi hever våre ETH-prisprognoser for å reflektere disse sterkt positive driverne, skriver Kendrick.

Treasury-selskaper satser tungt

Såkalte ETH-treasury-selskaper, som kjøper ethereum for å holde det i balansen, har økt kraftig i antall. Også kjøpene er svært store.

Siden starten av juni har disse treasury-selskapene og ETF-er kjøpt 3,8 prosent av all ethereums i omløp, opplyser Kendrick.

Meglerhuset Bernstein påpekte for noen uker siden at ethereum egner seg bedre enn bitcoin til slike treasury-strategier, ettersom ethereum gir avkastning via staking, altså rundt 3–5 prosent rente.

Den nylig vedtatte GENIUS-loven i USA, som etablerer et regulatorisk rammeverk for stablecoins, omtales som sentral i den positive analysen. Stablecoins utgjør rundt 40 prosent av alle transaksjonsgebyrer på blokkjeder, og over halvparten av disse er utstedt på ethereum, noteres det.

– Stablecoins kan gi et betydelig direkte løft til gebyrinntektene på ethereum-nettverket, skriver Kendrick.

Standard Chartered spår også at ETH/BTC-forholdet vil stige gradvis til 0,05, opp fra dagens 0,036, og at ETH vil overgå tidligere toppnotering på 4.866 dollar allerede innen utgangen av tredje kvartal 2025.