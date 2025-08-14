Bitcoin når ny rekord – 124.000 dollar

Verdens største kryptovaluta målt etter markedsverdi steg med 0,9 prosent til 124.002 dollar, vel 1,26 millioner norske kroner, i tidlig asiatisk handel, og passerte dermed den forrige toppen fra juli. Samme dag nådde den nest største kryptovalutaen Ethereum 4.780 dollar – det høyeste nivået siden slutten av 2021.

Oppgangen i bitcoin skyldes økende tro på rentekutt fra Fed, vedvarende institusjonelle kjøp og tiltak fra Trump-administrasjonen for å gjøre investeringer i kryptoaktiva enklere, ifølge IG-markedsanalytiker Tony Sycamore.

– Teknisk sett kan et vedvarende gjennombrudd over 125.000 dollar drive BTC til 150.000 dollar, skriver han i et notat.

Bitcoin har steget nær 32 prosent så langt i 2025, støttet av lenge etterlengtede regulatoriske seire for sektoren.

(©NTB)