Syria planlegger valutagrep: Vil stryke to nuller

Siden starten av borgerkrigen i 2011 har verdien på syriske pund stupt og den syriske valutaen er bare verdt en brøkdel av det den en gang var verdt.

Kursen mot amerikanske dollar har gått fra 50 pund per dollar til 10.000-11.000 pund per dollar. Selv dagligdagse innkjøp krever at folk går rundt med enorme seddelbunker.

– Å fjerne to nuller er veldig viktig, men vil ikke påvirke verdien, sier sentralbanksjef Abdul Qadir al-Hasriya i et intervju med statlig syrisk fjernsyn mandag.

Han sier nye sedler skal erstatte de gamle og at det ikke skal føre til ny inflasjon i et land som har vært rammet av svært høy prisvekst gjennom år med krig og internasjonale sanksjoner.

– Vi skal ikke øke pengemengden, vi skal bare erstatte dagens pengemengde, forsikrer Hasriya og sier valutaendringen er et tegn på økonomisk frigjøring og det gamle regimets fall.

Han sier de nye sedlene skal trykkes i seks valører. Den avsatte presidenten Bashar al-Assad og faren og forgjengeren Hafez al-Assad pryder mange av dagens syriske sedler.

