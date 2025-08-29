Svakeste rupi noensinne

Indiske rupi har falt til et rekordlavt nivå på frykt for Donald Trumps tollsats mot indiske varer på 50 prosent, som økonomer mener kan ramme Indias økonomiske vekst og næringsliv.

Fredag formiddag ligger rupien på 88,22 rupi pr. dollar, og har med det slått bunn-rekorden på 87,96 pr. dollar i februar.

Ifølge Bloomberg er rupien Asias svakest presterende valuta i år, presset av vedvarende utenlandske kapitalutstrømmer fra lokale aksjer.

Trump-toll

Avisen skriver at Citigroup anslår at tollsatsene kan ramme Indias årlige vekst med om lag 0,6-0,8 prosentpoeng, der varer som tekstiler, fottøy og smykker er viktige eksportinntekter for landet.

De mener videre at de høye amerikanske tollsatsene kan utgjøre en ny trussel mot Indias allerede skjøre økonomiske gjeninnhenting, der en svekket rupi forsterker risikoen for importert inflasjon.

Så langt i år har globale fond trukket ut over 13 milliarder dollar fra det indiske aksjemarkedet som følge av svake bedriftsresultater, mens Indias sentralbank har kuttet renten tre ganger, som påvirker valutaen negativt.

Fredag ettermiddag blir BNP-tall for andre kvartal lagt frem. Analytikerne venter en vekst på 6,7 prosent, men tallet kan være kunstig høyt da mange selskaper skal ha fremskyndet forsendelser da Donald Trump satte tollsatsene på pause.