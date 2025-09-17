Euroen er onsdag oppe i 1,18 målt mot dollar. DNB Carnegie skriver i sin morgenrapport at oppløftende tall for bedriftstilliten i Tyskland kan ha løftet euroen, samtidig som god detaljhandel i USA hjelper dollaren lite.

Den økte kronekursen skyldes på kort sikt trolig økt oljepris, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til E24.

Prisen på et fat nordsjøolje har økt med i underkant av 1 prosent de siste fem dagene, men onsdag morgen har den falt noe og er på 67,8 dollar per fat.

Vanskeligere er det å peke ut årsaker til hvorfor kronen var nesten like sterk i juni, for så å falle etter rentekuttet samme måned og nå igjen hente seg inn.

– Siste måned har vi ikke økt oljepris eller rentedifferanse som kan forklare kronestyrkingen. Til og med det siste året er kronen 3 prosent sterkere enn det de normale driverne skulle tilsi, sier Andreassen.

Han peker på mulig posisjonering foran rentemøtet, gambling på at renten ikke kuttes igjen og tekniske forhold i markedet som mulige forklaringer.