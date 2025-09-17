Valutatrader før rentemøte: – Ida må ikke imitere Candy Cummings

Valutatrader Laoise Ni Thighearnaigh i JPMorgan skriver i sin morgenrapport at hun er særdeles usikker før torsdagens rentebeslutning fra Norges Bank.

«Jeg planla å skrive noe om Norges Bank i går, men etter å ha gjort det og korrekturlest teksten, var jeg ikke sikker på om jeg var enig i det jeg nettopp hadde skrevet. Slik er usikkerheten rundt morgendagens møte – jeg trengte 24 timer til for å avklare synet mitt,» skriver Thighearnaigh.

I skrivende stund er det priset inn 66,5 prosent sannsynlighet for et kutt på 25 basispunkter.

Valutatraderen forventer, i tråd med JPMorgans nordiske sjeføkonom, at renten holdes uendret.

«Det er trygt å si at det blir svært jevnt», skriver Thighearnaigh.

SATSER PÅ NOK-STYRKELSE: Valutatrader Laoise Ní Thighearnaigh i JPMorgan. Foto: LinkedIn

Ikke hastverk

Valutatraderen forklarer at rentebanen, som i juni indikerte september-kutt, har blitt en mindre pålitelig indikator, da sentralbanken overrasket både i mars og juni. Norges Bank har altså blitt mer datadrevet, spesielt med tanke på inflasjon.

Selv om de siste inflasjonstallene var i tråd med sentralbankens prognose, inkluderte det ikke lavere barnehagepriser, som ifølge JPMorgan ville økt kjerneinflasjonen med 0,4 prosentpoeng.

Øvrige nylige makrotall taler også for mindre grunn til hastverk: BNP overrasket med 0,3 prosentpoeng over forventningene, høyere anslag for oljeinvesteringene og et revidert nasjonalbudsjett som var «optimistisk».

Satser på NOK

Til tross for et hovedscenario om uendret rente, ser hun fortsatt en viss risiko for en overraskelse.

«Det som bekymrer meg, er at rentekuttet i juni virket opportunistisk, delvis på grunn av valutakursen», skriver Thighearnaigh.

Hun påpeker at valutaindeksen I-44 kun er 0,5 prosent svakere enn ved forrige møte, til tross for en svekkelse på 4 prosent i midten av juli. Det kan påvirke Norges Banks vurdering.

Les også Nordea: – Svakere mot euro, sterkere mot dollar Kronen vil uansett svekke seg mot euro, og et Norges Bank-kutt torsdag vil skyte fart i svekkelsen, tror Sara Midtgaard, Nordea Markets.

«Dette er et skandinavisk sentralbankmøte, og vi kan aldri føle oss helt trygge», skriver Thighearnaigh, og avslutter:

«Jeg vil gå inn long NOK før møtet, og jeg vil selge ned enhver kortsiktig oppgang mot 11,65/70 [euro]– forutsatt at Ida ikke gjør sin beste imitasjon av Candy Cummings. Lykke til.»

Candy Cummings, en gammel baseballspiller, ble kjent for å ha funnet opp curveball – et kast der ballen først ser ut til å gå rett frem, men så bøyer av og endrer retning.