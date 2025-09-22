Deutsche Bank: Sentralbanker kommer til å hamstre

Deutsche Bank har i en rapport mandag undersøkt om bitcoin kan spille en lignende rolle som gull i sentralbankenes reserver.

Analytikerne Marion Laboure og Camilla Siazon konkluderer med ja: «Det er rom for både gull og bitcoin på sentralbankenes balanser innen 2030.»

Gullprisen er mandag på all-time high, rundt 3.725 dollar pr. unse, mens bitcoin omsettes for 112.472 dollar – noe under rekorden på rundt 123.500 dollar i august.

Nye vurderinger blant sentralbankene

Verdens sentralbanker har redusert dollarreservene sine markant siden tusenårsskiftet – fra 60 prosent i 2000 til 43 prosent i 2024 – samtidig som interessen for alternative reserver har økt.

Både gull og bitcoin har lav korrelasjon med tradisjonelle aktiva, og begge fungerer som beskyttelse mot inflasjon og geopolitisk risiko, forklarer Deutsche Bank-analytikerne.

«Økende geopolitiske spenninger og svakere dollar har fått stadig flere sentralbanker til å revurdere reserveallokeringen», heter det.

Institusjonell støtte

Bitcoin, som har en markedsverdi på rundt 2.240 milliarder dollar og har hatt lavere volatilitet i det siste, oppfattes i økende grad som «digitalt gull». Det skyldes blant annet godkjente børsnoterte fond (ETF-er) og økt regulatorisk klarhet, noe som styrker argumentet for at flere land vil inkludere bitcoin i sine reserver.

Dessuten omtales USAs bitcoin-ambisjoner som banebrytende.

«Mens gull lenge har vært det foretrukne alternativet, har Trump-administrasjonens banebrytende beslutning i mars om å etablere en strategisk bitcoin-reserve gjenopplivet diskusjonen om sentralbanker bør holde bitcoin som et reserveaktivum,» skriver analytikerne.

El Salvador, Bhutan og Ukraina er tidlige eksempler på land som allerede har inkludert bitcoin i nasjonale reserver.

Tidlig fase

Deutsche Bank sammenligner gulls historikk med volatilitet og skepsis med bitcoins nåværende situasjon. På samme måte som gull etter 2008 ble ansett som et sikkert tilfluktssted, mener analytikerne at bitcoin kan følge samme utvikling.

«Som med gull tidligere, er bitcoin nå i en fase der økt aksept og regulatorisk fremgang kan sementere dets rolle som verdilager,» heter det.

Analytikerne konkluderer med at verken gull eller bitcoin vil erstatte dollaren som global reservevaluta, men at begge vil spille større roller i en fremtidig, diversifisert reserveportefølje.