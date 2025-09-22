Mandag opplevde kryptospekulanter et av årets største sjokk. Ifølge tall fra Coinglass ble mer enn 1,5 milliarder dollar (nær 15 milliarder kroner) i bullish posisjoner tvangsavviklet, noe som utløste kraftige kursfall i kryptomarkedet.

Stygge fall

Tall fra coinglass.com viser at over 407.000 tradere fikk posisjonene sine likvidert i løpet av det siste døgnet. Dette bidro til å trekke den samlede markedsverdien for digitale aktiva under 4.000 milliarder dollar, til 3.890 milliarder dollar ifølge coinmarketcap.com



Ether falt 9 prosent til 4.058 dollar, mens Solana dundret ned 10 prosent til 213,71 dollar på det laveste. Bitcoin ble ikke like hardt rammet, men falt 3,0 prosent til 111.761 dollar på det laveste. Torsdag toppet bitcoin på 117.998 dollar, men var på det laveste ned 10,3 prosent fra all-time high på 124.553 dollar den 14. august var.

– Det føles som markedet trenger en pustepause, mens noen later til å være bekymret for at «DAT-trade» (Direct Access Trading – direktehandel mellom kryptoeiere) mister momentum, og frykter at det ikke er utsikter til at det kommer nye pengestrømmer inn i markedet med det første, uttalte seniortrader George Mandres i XBTO Trading til Bloomberg.

Aksjer opp – krypto ned

Bitcoin har de siste månedene beveget seg innenfor et smalt intervall mellom 110.100 og 120.000 dollar, med lav volatilitet. I samme periode har Ether og Solana steget henholdsvis 74 og 52 prosent, men mandagens fall visker ut deler av oppturen.

Sjefen for drivathandel i FalconX, Sean McNulty, uttaler til Bloomberg at fallet skiller seg fra mer tradisjonell finans, der aksjer har holdt seg eller steget, mens krypto har underprestert.

Fredag steg både Dow Jones, S&P 500, Nasdaq og Russel 2000 til all-time high på samme dag. Det skal bare ha skjedd 25 ganger i løpet av de siste 25 årene.