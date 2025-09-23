Knuste europeisk kryptosvindel-liga

Politiet slo til ved eiendommer i Spania, Portugal, Italia, Romania og Bulgaria og pågrep fem mistenkte i forrige uke, blant dem den antatte hovedmannen, opplyser EU-byrået Eurojust.
Ofrene ble lovet stor avkastning på krypto-investeringene sine gjennom svindlernes nettside, som framsto svært profesjonelt laget, ifølge Eurojust. De fikk derimot aldri tilbake pengene sine, som heller havnet i Litauen for hvitvasking.
– Da ofrene forsøkte å få tilbake pengene sine, ble de bedt om å betale ytterligere gebyrer. Etter det forsvant nettsidene som ble brukt i svindelen, heter det i en uttalelse fra byrået.
Svindlene hadde pågått siden 2018 i rundt 23 land. De rundt 100 ofrene kom fra en rekke europeiske land, blant annet Tyskland, Frankrike, Italia og Spania.
(©NTB)