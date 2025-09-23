Investorer dumpet kryptofond for 4,3 milliarder

Investorer solgte bitcoin- og ethereum-ETFer for 439 millioner dollar forrige uke, ifølge Farside Investors. Det ble solgt bitcoin-ETFer for 363,1 millioner dollar, der Fidelity’s FBTC sto for 276,7 millioner dollar og ARK 21Shares’ ARKB 52,3 millioner dollar.

Det ble også solgt ethereum- ETFer for 76 millioner dollar, der Fidelity’s FETH stod for 33,1 millioner dollar, etterfulgt av Bitwise’s ETHW med 22,3 millioner dollar og BlackRocks ETHA med 15,1 millioner dollar, skriver Yahoo Finance.

Salget kom uken etter at det ble kjøpt bitcoin- og ethereum-ETFer for henholdsvis 977 og 772 millioner dollar, ifølge CoinShares ukesrapport.

Gevinstsikring

Analytiker Dean Chen i Bitunix tolket dette som et tegn på profitt-taking og avvikling av gearing, heller enn et tegn på et langsiktig bear-marked.

Onchain-analytiker Ali Martinez forklarte at mandagens salg i stor grad var drevet av kortsiktige posisjoner, ettersom tradere justerte seg etter Federal Reserves siste rentejustering og kommende inflasjonsdata. Han påpekte at «hvis fredagens PCE-rapport kommer inn lavere enn forventet, kan vi raskt se det snu til det positive igjen», ifølge Decrypt.

Han la til at «hvis ETF-innstrømmingene vender innen 1–3 dager, kan bitcoin raskt stige over 113.000 dollar og ethereum mot 4.200 dollar. Hvis utstrømningen fortsetter, kan bitcoin teste 108.000 dollar og ethereum falle til 3.900 dollar», ifølge Decrypt.

I løpet av det siste døgnet ble kryptoposisjoner for over 354 millioner dollar likvidert, inkludert 44 millioner dollar knyttet til bitcoin og 53 millioner dollar i ethereum, ifølge CoinGlass. Analytiker Dean Chen understreket viktigheten av å følge med på ETF-kjøp og derivat-gearing for å vurdere en eventuell markedsvending.

Tar ned gearingen

Gyld Finans’ medstifter Ruchir Gupta bemerket at det vi ser er en nedgang i gearing som har bygget seg opp de siste ukene, og at det fortsatt er et bullish makromiljø for digitale eiendeler med Fed’s rentejustering, og rekordhøye nivåer i S&P 500 og Nasdaq.

Gupta advarte likevel om at en periode med sunn konsolidering kan være nødvendig for å rydde opp i markedet, selv om kortsiktige opsjonsposisjoner er preget av mer tilbakeholdenhet.

Til tross for den siste turbulensen tror Adam Chu i GreeksLive at markedet fortsatt optimistisk til fjerde kvartal.