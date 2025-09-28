USA: Frikjenner Sør-Korea for valutamanipulasjon

USA har gått med på at Sør-Korea ikke manipulerer valutaen sin for å skaffe seg handelsfordeler, opplyser en talskvinne for president Lee Jae Myung søndag.

FRIKJENT: Sør-Koreas president Lee Jae Myung håper å få til en løsning med Trump under APEC-toppmøtet i november. Foto: Bloomberg

Dermed slipper Seoul betegnelsen «valutamanipulator» som det amerikanske finansdepartementet vurderer to ganger i året, ifølge Reuters.

Biden-administrasjonen satte Sør-Korea på en overvåkingsliste i november, mens Trump-regjeringen gjorde det samme i juni, på grunn av landets store handelsoverskudd med USA.

Lovgivning fra 2015 åpner for at Washington kan iverksette tiltak mot land som ikke korrigerer undervurderte valutaer og vedvarende handelsoverskudd.

– Ikke i stand til å betale

Avklaringen kommer samtidig som Sør-Korea forhandler med USA om tollreduksjoner og investeringer. President Lee har lovet en investering på 350 milliarder dollar i USA som del av en avtale om å kutte tollsatser fra 25 til 15 prosent.

Seoul fastholder at investeringen må skje i form av lån, garantier og egenkapital – ikke som en kontant utbetaling, skriver Reuters.

– Vi er ikke i stand til å betale 350 milliarder dollar på forskudd, sier den nasjonal sikkerhetsrådgiveren Wi Sung-lac.

Han advarte om at en slik utbetaling kan kaste Sør-Korea ut i en ny finanskrise, på linje med den i 1997. Den gangen måtte landet be IMF om nødhjelp og fikk en redningspakke på rundt 58 milliarder dollar. Krisen ble et nasjonalt traume, og mange sørkoreanere husker fortsatt gullinnsamlingskampanjen der folk leverte inn smykker, medaljer og bryllupsringer til staten. Ifølge Wikipedia deltok over 3,5 millioner mennesker, og til sammen ble det samlet inn 227 tonn gull.

Vil ha tilgang til dollarreserver

Sør-Koreas president Lee har derfor bedt USAs finansminister Scott Bessent om en valutabytteavtale som sikkerhet for investeringen. En slik avtale vil gi Seoul tilgang til dollarreserver ved behov, og samtidig redusere risikoen for en ny valutakrise. Ifølge finansminister Koo Yun-cheol skal Bessent ha lovet å ta opp saken med andre amerikanske myndigheter.

Forhandlingene står imidlertid fast, ettersom USA krever mer kontroll over hvordan de 350 milliardene skal brukes, noe Sør-Korea nekter å akseptere. Seoul håper likevel på en endelig avklaring under APEC-toppmøtet neste måned, der Sør-Korea er vertskap og Donald Trump etter planen vil delta.