Prisene på brukte Obos-boliger i Oslo falt 0,6 prosent i april, etter oppganger på 2,3 prosent i mars, 1,6 prosent i februar og 3,6 prosent i januar, viser tall fra Obos torsdag.

På landsbasis var det et prisfall for Obos-boliger på 0,5 prosent, etter økninger på 2,0 prosent, 1,4 prosent og 4,2 prosent de tre foregående månedene.

– Obos-prisene falt noe i april etter sterk vekst i mars. Noe av prisfallet kan skyldes at det ble solgt en høyere andel fire- og femromsleiligheter. De store boligene har ofte lavere kvadratmeterpris enn de små, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en kommentar til tallene.

– Overraskende mye

Hun sier april-tallene var svakere enn snittet for de ti seneste årene, men påpeker:

– Ser vi mars og april under ett, har prisene steget med 1,7 prosent i hovedstaden. Det er godt over snittet for de siste ti årene.

Selv med prisfallet i april, er Obos-prisene opp 7 prosent så langt i 2024.

– Det er overraskende mye, gitt de mange rentehoppene vi har hatt, sier Monsvold.

Sammenlignet med april i fjor, er prisene på Obos-boliger i Oslo uendret, mens det har vært en prisvekst på 0,6 prosent på landsbasis. Kvadratmeterprisene i april oppgis til 79.670 kroner i Oslo og 68.801 kroner på landsbasis.

De ferske tallene viser også en økning på 30 prosent i antallet salg av Obos-boliger i april, sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. En årsak til hoppet var at årets påske var i mars. I mars og april samlet var aktiviteten derimot på nivå med i fjor, opplyses det.

Tirsdag meldte Obos om salg av 125 boliger i forrige uke – den høyeste salgstakten siden februar 2022.

Eiendom Norge på mandag

Eiendom Norge kommer med sine boligpristall for april førstkommende mandag klokken 11.00.

Deres mars-tall viste en prisvekst på 0,9 prosent på landsbasis.

«Den sterke utviklingen fra årets to første måneder fortsatte i mars og overgår hva alle så for seg ved begynnelsen av året,» sa adm. direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, da.