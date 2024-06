Eiendomstopp vil ha hjelp fra staten

Etter 14 rentehevinger på rad, og det høyeste rentenivået på 16 år, er bygg- og anleggsbransjen den store taperen. Bransjen roper nå etter tiltak fra regjeringen.

– Byggenæringen sliter fordi bankene krever at minst 50 prosent av boligene er solgt før byggingen kan starte, sier Christoffer Askjer, adm. direktør i eiendomsmeglerselskapet Sem og Johnsen til TV 2.

Han mener myndighetene bør stille med sikkerhet, slik at byggingen kan starte før 50 prosent av boligene er solgt.

Det siste året er byggingen av nye boliger på et historisk lavt nivå. Ifølge Boligprodusentene er det kun satt i gang bygging av 13.872 boliger, omtrent halvparten av det nødvendige.

Mangel på nye boliger kan presse prisene opp, og mange byggeselskaper sliter med lønnsomheten. Ifølge Nav har arbeidsledigheten i bygg- og anleggsbransjen økt fra 7060 til 8116 fra april i fjor til april i år.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) påpeker overfor TV 2 at rentetoppen synes å være nådd, og prisveksten er på vei ned, noe som kan bidra til økt byggeaktivitet. Myrseth nevner også at bygging av nye sykehus og langtidsplanen for Forsvaret vil bidra til økt byggeaktivitet.

NTB