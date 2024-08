Hvis man antar samme markedspris på de to naboleilighetene, gir Andresens leie 2,2 prosent i avkastning, før fratrekk for felleskostnader og boligskatt. De månedlige felleskostnadene, som inkluderer eiendomsskatt, utgjør nærmere 14.000 kroner. Det tilsvarer 168.000 kroner i året. Hvis man tar disse utgiftene med i regnestykket ender avkastningen på 1,76 prosent - noe som er langt under hva man får av å sette pengene i banken med ett års binding. Med fastrenteinnskudd på ett år i DNB får man 4,4 prosent i rente.

Det er eiendomsutvikler Bonum som selger naboleiligheten. Det er også de som oppførte bygget, tegnet av det anerkjente Støre arkitekter, for et par år siden. Bygdøy-prosjektet bestod av ni leiligheter, hvor byggherren beholdt en av leilighetene selv. Det er denne som nå er til salgs på Finn.

Ikke dyrest

Selv om 80 “lapper” i måneden er en stiv pris for hvermannsen, er ikke luksusleiligheten den dyreste boligen for utleie i hovedstaden. Faktisk er det fem andre boliger med høyere månedspris på markedet for tiden.

På pristoppen finner vi de tidligere eierne av “Exit-leiligheten”, Einar Jone Rønning og hans kone. De tilbyr en stor designleiligheter på Frogner i Bygdøy Allé for hele 195.000 kroner i måneden. Leiligheten er på 265 kvadratmeter og rommer blant annet fire soverom, to bad og fem ildsteder. Paret eier også en tilstøtende leilighet som de kan flytte inn i når noen vil leie, har E24 opplyst tidligere.

Romslig: Leiligheten til Andresen og Kvasnes brer seg over 241 kvadratmeter og har to soverom. Foto: Privat

Ikke langt unna tilbyr selskapet A-One leie av en 90 kvadratmeter stor leilighet i Sommerrokvartalet for 100.000 kroner i måneden. Det er coworking-gründer Marianne Wollan og Eric Horne som står bak selskapet, som tilbyr korttidsleie av luksusboliger med et skreddersydd servicetilbud. Boligene driftes etter samme prinsipp som et luksushotell, og inkluderer blant annet renhold og skift av sengetøy en gang i uken, egen kontaktperson, og concierge-tjenester.

Også to eneboliger i Holmenkollen ligger ute til en høyere pris enn Bygdøy-leiligheten til Kvasnes og Andresen. Kollen-villaene er på rundt 300 kvadratmeter hver, og eierne forsøker seg hver på 85.000 kroner i måneden. Den ene er fra 70-tallet, mens den andre ble bygget i 2013. Til tross for en høyere leiepris har begge en betydelig lavere standard enn luksusleiligheten på Bygdøy.

Solid gevinst

Den tidligere boligen til Andresen og Kvasnes ble lagt ut på leiemarkedet nærmest nøyaktig et halvt år etter overtakelsen av deres nye palass i februar. Allerede i november i fjor kunne imidlertid Finansavisen avsløre at paret hadde signert kjøpskontrakten for Sjømannskirken.

Rekordpris: Katharina Andresen er ny eier av Admiral Børresens vei 4 etter å ha betalt 585 millioner kroner til Hans Øivind Nordvik. Foto: Nyebilder

Eiendommen, som brer seg over 5,9 mål, ligger i første rekke langs vannet med 50 meters strandlinje. På tomten står det en hovedbolig på 533 kvadratmeter og en portnerbolig på 87, slik at samlet primærareal er på 620 kvadratmeter. Bruksarealet er på 944 kvadratmeter. Med på kjøpet fulgte også et infinitypool med lengde på 10,5 meter.

Selger, eiendomsutvikler Hans Øivind Nordvik, kjøpte eiendommen i 2015 for “bare” 57 millioner kroner. Nordvik skal imidlertid ha brukt en betydelig sum på oppussing av boligen – hele 100 millioner kroner, ifølge Finansavisens kilder. Boligsalget gav uansett en solid gevinst til eiendomsutvikleren.