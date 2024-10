Ferske boligtall: – Vi må tilbake til 1946 for å finne tilsvarende lave nivåer

Salget av nye boliger steg 31 prosent i september sammenlignet med samme måned i fjor, melder Boligprodusentenes Forening.

Igangsetting av nye boliger var på samme tid opp 17 prosent fra august 2023.

– Vi ser en svak bedring i salg og igangsetting av nye boliger, men aktiviteten er fortsatt på et historisk lavt nivå, sier adm. direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim.

– Vi må tilbake til 1946 for å finne tilsvarende lave nivåer. Aktiviteten er bare halvparten av det beregnede boligbehovet, legger han til.

For tidlig

Boligprodusentene-sjefen påpeker at det er er leilighetsmarkedet som viser oppgang i september, samtidig må vi huske at september i fjor, som er sammenligningsgrunnlaget, var svært svak og det er for tidlig å si at det er en generell bedring i boligmarkedet.

Nå trekker han igjen frem at det trengs kraftige tiltak fra myndighetene for å raskt få fart på boligbyggingen.

– Vi er derfor svært skuffet over at Regjeringen foreslår å kutte låneordningene i Husbanken med 3 milliarder i statsbudsjettet for 2025. Husbanken er et effektivt virkemiddel for å realisere boligprosjekter, og Husbanken har langt fra nok midler til å dekke søknadene i år. Da trengs det økte midler neste år, ikke kutt, sier Hiim, som nå forventer at Finansdepartementet, når det i høst skal vurdere utlånsforskriften, vektlegger situasjonen i nyboligmarkedet.

– Forskriften bør bli mer fleksibel og tilpasset boligkjøperens betjeningsevne. Den bør hensynta at det er lavere driftskostnader ved kjøp av ny bolig, sier Hiim.

Lave nivåer

Hittil i år er det solgt 10.892 boenheter, noe som tilsvarer en oppgang på 13 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

For eneboliger er det en nedgang på 12 prosent, mens småhus er 7 prosent over, og leiligheter er opp 31 prosent mot fjorårets første ni måneder.

For igangsettelsen er det imidlertid svakere tall, som totalt ligger 1 prosent over fjoråret.

Hittil i år er det igangsatt bygging av 8.711 boenheter. For eneboliger er fallet på 35 prosent. For småhus er det igangsatt bygging av 12 prosent flere enheter enn i samme periode i fjor, mens leiligheter er opp 24 prosent.