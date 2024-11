Stjerneforvalter hamstrer etter børsras

– Det er en langsiktig investering, sier Oskar Bakkevig.

Bakkevig startet som analytiker for Braathens Braganza i 1998, men siden 2011 har han drevet Holmen Fondsforvaltning.

Hans eget private selskap, Innovemus, har hatt en eventyrlig utvikling av verdier siden selskapet ble registrert i 2005. Da hadde han snaue 6 millioner kroner i egenkapital ved årets slutt. Ved utgangen 2023 var egenkapitalen i selskapet på 319 millioner hvorav 225 millioner var markedsbaserte aksjer.

I høst har han hamstret aksjer i jernbaneentreprenøren NRC Group i begge de to selskapene, og nå eier han 19,5 millioner aksjer, eller 11,25 prosent av selskapet, fordelt på snaue 17 millioner aksjer i Holmen Spesialfond og 2,5 millioner i Innovemus, som ble kjøpt tirsdag ettermiddag.

Aksjene skal ha blitt kjøpt på kurs 4 kroner, hvilket betyr at Bakkevig betalte 10 millioner kroner for aksjene.

– Vi er ferdigkjøpt, sier Bakkevig.

Kjøpt seg opp på kort tid

Bakkevig har ikke vært aksjonær i NRC Group de siste årene og har kommet inn på eiersiden etter den siste og mye omtalte emisjonen i selskapet. I september ble det hentet 200 millioner kroner til dumpingpris og nye 50 millioner i en reparasjonsemisjon, og før den ble landet fikk ledelsen i NRC Group massiv kritikk i media for håndteringen av aksjonærene.

– Selskapet ser attraktivt ut på to til fire års horisont. Med posisjonen i Finland, Sverige og Norge har det langsiktig potensiale. Vi ser etter kontantstrøm over tid, og forventer at den kommer, men det vil ta tid, sier Bakkevig.

Det første aksjekjøpet fra Holmen Spesialfond ble ifølge aksjonærlister gjort i slutten av oktober, og 5. november flagget fondet over 5 prosent eierandel, etter å ha økt til 8 millioner aksjer.

Emisjonen i september ble gjort på 2,50 kroner. Siden den gang har aksjekursen satt fart oppover og nå står den i 4,16 kroner - godt hjulpet av en oppgang på 18 prosent den seneste uken. Det betyr at Bakkevig samlet sett kontrollerer aksjer for rett over 80 millioner kroner i NRC Group.

Negativ kontantstrøm

NRC Group la frem tredjekvartalstall 20. november. Rapporten viser en negativ kontantstrøm fra driften på 48 millioner kroner i perioden og minus 167 millioner hittil kroner hittil i år.

Omsetningen økte til 2,1 fra 1,8 milliarder sammenlignet med tredje kvartal i fjor, og driftsresultatet falt til 40 fra 73 millioner.

Etter nedskrivninger i Finland i andre kvartal kunne ledelsen fortelle om god fremgang i planene selskapet har lagt for lønnsomhet, og at 10 prosent av arbeidsstyrken i landet skal kuttes. En ny organisasjon skal samtidig være klar i januar neste år.