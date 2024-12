– Det var flere budgivere og interesserte på banen, sier Odd-Erik Bunde, konsernsjef i Bunde Gruppen.

Nylig solgte selskapet Grenseveien 82 på Helsfyr i Oslo til et fond satt opp av meglerhuset Malling. Prisen for nybygget på 14.000 kvadratmeter, er anslått til å ligge på 700 millioner kroner – tilsvarende 50.000 kroner pr. kvadratmeter. Ettersom Bunde har eid tomten i over 20 år, blir det sannsynligvis en god bokført gevinst på salget.

Bokføres i år

– Vi går ikke ut med salgsprisen, og resultateffekten er for tidlig å si noe om, sier Bunde.

Salget blir bokført i år, selv om det er for tidlig å gå ut med eksakte tall så vil konsernet ifølge Bunde få positive gode tall i år.

PRIS RUNDT 700 MILLIONER: Salget av Grenseveien 82 gir et sårt tiltrengt pluss i BundeGruppen-regnskapet. Foto: Kaare Martin Granerud



– Salget var veldig bra, og gir sikkerhet for konsernet. Det har skjedd mye positivt hos oss de siste seks månedene, men det har vært en røff tid for bransjen de seneste årene, sier han.

Eiendommen er fullt utleid til det kommunale selskapet Oslobygg som flyttet inn i september og betaler 40 millioner kroner i årlige leieinntekter.

Massive tap i to år

700 millioner i salgsproveny er kjærkomment for Bunde Gruppen, som hadde massive tap i 2022 og 2023.

– Vi hadde noen prosjekter i fjor som såret oss voldsomt, sa Bunde til Finansavisen i august.

Les også Ny kjempesmell for familieeid entreprenørselskap – Vi hadde noen prosjekter i fjor som såret oss voldsomt, sier BundeGruppen-sjef Odd Erik Bunde. På to år har selskapet tapt 263 millioner før skatt.

Da hadde selskapet på to år tapt 263 millioner før skatt, snaue 82 millioner millioner i 2022 og 181 millioner året etter. Store prosjekter i Lillestrøm og flere boligprosjekter gikk langt dårligere enn kalkulert.

Selskapet eies av Bunde og søsteren, og ved nyttår satt de på 46 prosent hver av aksjene, etter at den siste av de opprinnelige gründerne, Ivar Bernseter, solgte hele sin aksjepost.

Bunde sa i august at det blir gjennomført en emisjon i løpet av høsten der familien går inn med 50 millioner.

– Slapp dere emisjonen nå som Grenseveien er solgt?

– Nei, den ble gjennomført i høst som planlagt.

– Fire kontrakter

– Vi landet også fire kontrakter i desember, både på bygging av bolig og næringseiendom for til sammen cirka 700 millioner, tre næringsprosjekter og ett boligprosjekt. Boligprosjektet er et prosjekt hvor vi anser salgsrisikoen som veldig lav, og det er bra. Vi tror som mange andre at boligmarkedet blir bedre neste år, sier han.

Byggherrene har ikke gått ut med kontraktene, så det er ikke offentlig hvem Bundes kunder er, og han vil heller ikke opplyse om det.