USA bekymret for økt oljepris

– Jeg er svært bekymret, sa Biden til journalister da han natt til lørdag norsk tid ble spurt om han er bekymret over angrepenes innvirkning på oljeprisene.

Det var natt til fredag at USA og Storbritannia gjennomførte omfattende angrep mot mål tilhørende Houthi-bevegelsen i Jemen. Ifølge USA og Storbritannia var målet med militæraksjonen å hindre at houthiene gjennomfører nye angrep mot sivil skipstrafikk i Rødehavet. Houthiene har sagt at de angriper sivile skip i protest mot Israels krigføring på Gazastripen og for å vise støtte til palestinerne.

Biden antydet at stigende oljepris er en viktig årsak til at USA vil hindre Midtøsten-konflikten fra å utvide seg.

– Det er derfor vi må stoppe den, sa presidenten.

Prisen for et fat nordsjøolje steg 88 cent, eller 1,1 prosent, til 78,29 dollar fatet fredag kveld.

Presidenten kaller den iranskstøttede Houthi-bevegelsen en terrorgruppe og varsler at USA vil svare militært hvis houthiene fortsetter det han kaller sjokkerende oppførsel.

Bidens forgjenger Donald Trump satte Houthi-bevegelsen på USAs terrorliste ni dager før presidentskiftet i januar 2021. Trump trosset sterke advarsler fra FN, hjelpeorganisasjoner og flere land, blant dem Norge. Biden fjernet Houthi-bevegelsen fra terrorlisten en måned senere.

