Finansavisen på oljeseminaret

Olje- og energipolitisk seminar går av stabelen på Scandic Park Sandefjord tirsdag og onsdag denne uken, et seminar som ifølge arrangøren Norsk Petroleumsforening har vært den viktigste møteplassen for norsk olje- og gassindustri og politikere i over 40 år.

Arrangementet er en lukket konferanse for personlig inviterte deltakere, og på årets invitasjonsliste finner vi utvalgte representanter for Stortinget, regjeringen, embetsverket, industriledere og for øvrig nøkkelpersoner i bransjen.

Enn så lenge er arrangementet satt på vent, etter at aksjonister i Extinction Rebellion har blokkert alle innganger til hotellet. Ingen gjester slipper inn, selv ikke Aker BP-sjefen Karl Johnny Hersvik.

Konflikter, kriger og kapitalkost

Ett viktig tema blir hvordan åpne konflikter, handelskriger og kamp om råvarer og komponenter igjen har tydeliggjort energiforsyningens rolle og betydning i global og lokal politikk. Seminaret vil også belyse status og utfordringer i verdikjeden for utviklingen av ny fornybar energi, og aktører i næringen vil diskutere hva dette betyr for norsk sokkel og leverandørindustri.

Onsdag vil Storebrand-forvalter Hans Thrane-Nielsen redegjøre for kapitaltilgang og kapitalkostnader for olje og gass, mens direktør for prosjektutvikling Trond Bokn vil opplyse deltakerne om hvilke prioriteringer Equinor gjør inn mot 2030.

«Londons Jarand Rystad» kommer

Fra politikerhold stiller fem medlemmer av Stortingets energi- og miljøkomité til paneldebatt med Venstres Sveinung Rotevatn fra finanskomitéen. Debattere vil også NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-sekretær Are Tomasgard gjøre.

Finansavisen er på plass i år igjen. Børsmorgen får tirsdag besøk av SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen, mens konsernsjef Nick Walker i Vår Energi er onsdagens gjest.

Til vårt TV-studio i løpet av de to dagene kommer også energiminister Terje L. Aasland (Ap) og Dr. Amrita Sen, medgrunnlegger og analysesjef i Energy Aspects (kan vi kalle henne Londons svar på Jarand Rystad?). Det samme gjør Norge-sjef Marianne Olsnes i Shell og konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP, med flere.

Du kan se sendingene våre på FA.no/TV eller høre dem ved å søke opp Økonominyhetene i Spotify, Apple Podcast eller der du hører på podcast.

Tirsdag 16. januar

Teodor Sveen-Nilsen, SpareBank 1 Markets (om Equinor)



- Utbyttene i Equinor kan øke og fornybarmålet ryke 16.01.2024 Equinor brukte 17 milliarder dollar på utbytter og tilbakekjøp i fjor. Tallknuserne strides om det tallet skal opp eller ned i år, men kassen er så full av penger at tallet kan øke til 18-19 i år, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets. Vi diskuterer hva som kan komme på kapitalmarkedsdagen i februar, fornybarmål som kan ryke og hva vi kan forvente av konkurrentene Aker BP og Vår Energi i det nye året.

Teodor Sveen-Nilsen, SpareBank 1 Markets (om oljeprisen)



– Tror ikke oljeprisen skal opp 30 prosent Teodor Sveen-Nilsen tror ikke USA tåler mye mer produksjonsvekst. Fra Børsmorgen 16 januar 2024

Teodor Sveen-Nilsen, SpareBank 1 Markets (om Okea)



– OKEA er kanskje risky å ha som eneste oljeaksje DNB Markets nedgraderer OKEA, men Teodor Sveen-Nilsen er ikke sikker på om han er helt enig i den vurderingen. Fra Børsmorgen 16.01.24

Marianne Olsnes, sjef for A/S Norske Shell



Shell-sjefen vil både lete og kjøpe: Men ikke for enhver pris 16.01.2024 Shell har kastet kortene og selger Norges største ikke-utbygde gassfunn Linnorm til Equinor. Hva gjør de nå da? Vi spør adm.dir. Marianne Olsnes i A/S Norske Shell, som sier de både ønsker å lete etter mer olje og gass, og eventuelt kjøpe - hvis prislappen er spiselig. Mer om det og selskapets grønne planer blir det mer om når vi spør hvordan de skal lage butikk av havvind, karbonfangst og blått hydrogen. Intervjuet skjer på olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord.

Karl Johnny Hersvik, konsernsjef Aker BP

Aker BP: - 2024 kan bli et år med store bølgedaler som kommer tett på 16.01.2024 Den store utbyggeren på norsk sokkel for tiden er utvilsomt Aker BP. Selskapet som er nummer to bak Equinor er i rute på kost og fremdrift, lover konsernsjef Karl Johnny Hersvik. Men hva skal han gjøre etter at de store oljeskatteprosjektene er ferdige? Vi spør om leting, konsolidering på sokkelen og hvordan 2024 vil se ut. Det vil svinge kraftig, og opp- og nedturene kan komme tett, advarer Hersvik.

Dr. Amrita Sen, grunnlegger og analysesjef Energy Aspects



Analysetopp om flommen av USA-olje: USA flommer verden med olje: - Denne gangen er annerledes USA har passert en produksjon på 13,2 millioner fat dagen, langt mer enn det de produserte for 10 år siden da skiferoljen flommet inn og ga oss oljeprisfallet. Kan USA igjen ødelegge den gode stemningen for den norske oljenæringen? Vi spør Dr. Amrita Sen, grunnlegger og analysesjef i Energy Aspects, som er på besøk på Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord - der den norske næringen samlet seg denne uken.

Energiminister Terje Aasland

Energiministeren deler ut lisenser: - Responsen på Barentshavet har vært bra 16.01.2024 - Denne er i topp fem, sier energiminister Terje Aasland (Ap) om hvordan årets lisensrunde (TFO) måler seg mot tidligere runder på sokkelen. Vi spør statsråden om oljeselskapene har respondert på regjeringens ønske om mer leting i Barentshavet, om det kan bli lagt en gassrørledning opp dit og om vi kan risikere at ingen byr i auksjonen for norsk havvind.

Onsdag 17. januar

Nick Walker, konsernsjef Vår Energi