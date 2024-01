Spenningene øker: Ser oppside i oljeprisene

Spenningen i Midtøsten har tiltatt etter at det ble kjent at tre amerikanske soldater ble drept i et droneangrep mot en amerikansk militærbase i Jordan.

USAs president, Joe Biden, har beskyldt Iran-støttede grupper for angrepet, som skjedde ved en utpost i Jordan. Han lovet også at de som står bak, skal bli stilt til ansvar.



Irans FN-delegasjon nekter imidlertid for å ha noe med det å gjøre, ifølge NTB.

– Iran hadde verken forbindelse til eller noe å gjøre med angrepet på den amerikanske utposten, skrev de i en uttalelse publisert av det statlige, iranske nyhetsbyrået Irna.

Rødehavet-konflikten pågår

I tillegg har angrepene fra houthi-militsen i Jemen eskalert. Blant annet ble en oljetanker på vei fra Singapore til Marokko truffet fredag, og det ble meldt om eksplosjoner og en stor brann i et av lasterommene. Brannen ble slukket og alt mannskap om bord overlevde.

Amerikanske, indiske og franske marinefartøy bisto oljetankeren.

Mars-kontrakten for brent-oljen omsettes 83,71 dollar pr. fat, opp 0,2 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 82,42 dollar fatet da Oslo Børs stengte fredag.

Den amerikanske WTI-oljen stiger 0,1 prosent til 78,26 dollar fatet.

– Mer oppsiderisiko

Flere råvareanalytikere peker på at dødsfallet til tre amerikanske soldater betydelig øker spenningen i Midtøsten. Sjeføkonom for Asia i Mizuho Bank, Vishnu Varathan, sier oljemarkedet har «blitt utsatt for en buffet av fornyningsrelaterte risikoer».

– Det ser ut til at selv med en eventuell demping vi ser i etterspørselen, utvikler geopolitikken seg slik at oljeprisene kan ha mer oppsiderisiko i seg, sier han til Bloomberg.

Senioranalytiker i Sanford C. Bernstein, Neil Beveridge, mener at den største jokeren er hvorvidt USA med allierte bestemmer seg for å iverksette kraftigere handling mot Iran, der råoljeeksporten har økt til 1,5 millioner fat pr. dag.

– Enhver innstramming av sanksjonene kan føre til et oppoverpress på oljeprisen, sier Beveridge.