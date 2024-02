Kynisk om klimamål

Debattinnlegg: Gunnar S. Eskeland, professor og leder ved ENE-Senteret, NHH/SNF

Rögnvaldur Hannesson, professor emeritus her ved Handelshøyskolen, er en av verdens høyest aktede akademiske fiskeriøkonomer. Denne kunnskapsbasen er relevant når vi strever med å kvitte oss med klimagassutslipp. Det er like umulig for et fåtall land (eller generasjoner) å løse klimaproblemet som det ville være for Norge å redde makrellen, torsken, silden eller lodden dersom en eventuell overbeskatning blant nabolandene skulle fortsette. Gratispassasjerproblemet kjennetegner både klima og fisk. I menneskesamfunnet lar slike problemer seg løse, og ofte ved statsmakt.

Hannesson unnlater – nokså regelmessig – å nevne at skadene fra klimagassutslipp vurderes høye nok til å forsvare kostbare utslippsreduksjoner

Gunnar S. Eskeland. Foto: Marit Hommedal

Hannesson er dermed en treffsikker, men litt tilbakelent kyniker når han i Finansavisen 25. februar latterliggjør oppnådde reduksjoner i klimagassutslipp i den rike del av verden, OECD-landene, med 30 prosent mellom 1997 og 2022. Han påpeker at den samtidige økningen i utslippene i «resten av verden» er mer enn stor nok til at samlede utslipp har økt kraftig. Dette er en periode med positiv vekst i befolkning og inntekt i OECD-landene. I resten av verden har vekstratene vært høyere. Det er ventelig – de er fattigere – og gledelig av samme grunn. Veksten skyldes på ingen måte bare at disse har hatt et mye svakere press på utslippene.

Hannesson unnlater – nokså regelmessig – å nevne at skadene fra klimagassutslipp vurderes høye nok til å forsvare kostbare utslippsreduksjoner. Dette ble fastslått av verdens land – inkludert USA – i Klimakonvensjonen fra Rio i 1992. Observasjonen er styrket siden den gang.

Hannesson unnlater vel også å si at hvis det ikke var atmosfæren, men en felles torskestamme som ble overutnyttet, så ville et ansvarlig land redusert egen beskatning av torsken samtidig som det forsøkte å få nabolandene til å redusere sin, og til å inngå avtaler. Det gjorde Island i den såkalte torskekrigen på 1970-tallet, blant annet med varselskudd mot fremmede lands fiskebåter. Det gjør man fordi det å vise vilje, evne, og kunnskap er nyttig når vi skal samarbeide i vår ende av dyreriket.