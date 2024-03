Scatecs nominasjonskomité har foreslått Jørgen Kildahl som ny styreleder, går det frem av en børsmelding tirsdag. Kildahl vil erstatte John Andersen, som blir sittende til generalforsamlingen 18. april.

Andersen har informert valgkomitéen om at han ikke stiller til gjenvalg, etter 10 år som styreleder.

Kildahl ble med i Scatec-styret i 2021 og har vært medlem av revisjons- og bærekraftskomiteen. Han har en fortid i E.ON og Statkraft, og har også sittet i styrene for Ørsted og Telenor.

Nominasjonskomiteen foreslår også at styremedlemmene Maria Moræus Hanssen, Espen Gundersen og Mette Krogsrud gjenvelges for to år, mens Gisele Marchand har besluttet å tre tilbake etter syv år i styret, med virkning fra 18. april.

Som nye styremedlemmer foreslås Maria Tallaksen og Pål Kildemo, begge for to år. Morten Henriksen er dessuten valgt frem til 2025, og vil fortsette i sitt styreverv.

1. mars ble det for øvrig kjent at Kildemo gir seg som finansdirektør i Norsk Hydro , for å bli finansdirektør i Emirates Global Aluminium (EGA). Han vil fortsette i Hydro til senest 31. august i år.