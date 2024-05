Oljeprisene trekker noe oppover fredag morgen.

Juli-kontrakten for Brent-oljen står i 83,86 dollar pr. fat, opp 0,2 prosent (18 cent) siden midnatt og opp fra 83,63 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 79,15 dollar pr. fat.

Premie nesten borte

Brent-oljen an til en nedgang på rundt 6 prosent for uken, og ifølge Rystad Energy handles oljen nå på «fair value», noe som betyr at risikopremien markedet tidligere har priset inn nå nesten er helt borte.

Hamas vurderer fortsatt et forslag om midlertidig våpenhvile med Israel, men skal ifølge Bloomberg være positivt innstilt og planlegger å sende en delegasjon til Egypt for å fortsette forhandlingene.

– Den geopolitiske premien blir raskt priset ut ettersom Israel ser ut til å være mer villige til å akseptere en gisselavtale. Det er vanskelig å se et større løft over 90-95 dollar for Brent-oljen, og bruddet under 85 dollar tyder på at en større topp nå er på plass, sier råvarestrateg Robert Rennie i Westpac Banking.

OPEC-spekulasjoner

Overraskende lagerbygging i USA bidro til et markant fall i oljeprisene onsdag kveld, og det spekuleres også i om OPEC+ vil forlenge produksjonskuttene. En undersøkelse nyhetsbyrået har utført blant analytikere og tradere viser at nesten 90 prosent av de spurte venter at kartellet vil forlenge kuttene på neste møte 1. juni.

Tre kilder i tett tilknytning til OPEC+ uttalte til Reuters torsdag at de frivillige kuttene på 2,2 millioner fat pr. dag utover juni kan forlenges om oljeetterspørselen ikke tar seg opp.