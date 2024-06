Shell beveger seg bort fra havvind

Nedbemanningen skal hovedsakelig ta sted i Europa og skal startes innen noen måneder, melder Bloomberg.

–Vi konsentrerer oss om utvalgte markeder og segmenter for å levere mest mulig verdi for våre investorer og kunder. Shell ser på hvordan det kan fortsette å konkurrere om havvindprosjekter i prioriterte markeder samtidig som vi opprettholder fokuset på ytelse og disiplin, forteller en talsperson for Shell.

I begynnelsen av fjoråret overtok Wael Sawan som konsernsjef for Shell. I juni i fjor la han frem en plan om å redusere kostnader med opptil 3 milliarder dollar innen utgangen av 2025. Kuttene i havvind følger etter nedbemanninger som startet i enheten for lavkarbonløsninger tidligere i år.

Flere ledere i havvindvirksomheten har gått av det siste året inkludert Thomas Brostrøm, som gikk av som lederen for selskapets europeiske fornybare energidivisjon. Det samme gjorde Melissa Read, lederen for selskapets britiske havvindenhet.