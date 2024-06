Russlands gjennomsnittlige oljeeksport de siste fire ukene har ifølge Bloomberg økt for andre uke på rad, dette på tross av Russland sitt løfte om å overholde OPEC+ sitt produksjonsmål.

Etter å ha nådd en årlig toppnotering i midten av april, har Russlands eksport vært på en nedadgående trend, og falt med 420.000 fat per dag, noe som tilsvarer 11 prosent ved starten av juni. Siden da har det fire ukers gjennomsnittet hentet inn en tredjedel av fallet.

Ifølge Bloomberg er økningen på 80.000 fat om dagen hovedsakelig drevet av en økning i skipninger, forsterket av høyere oljepriser.

Russisk råolje som fraktes over sjøveien steg med fem prosent, til et to ukers toppnivå på 3.7 millioner fat om dagen. Det mindre volatile fire ukers gjennomsnittet landet på 3.42 millioner fat om dagen, mot 3.34 millioner uken før.

Totalt 34 tankskip lastet 25.91 millioner fat råolje i uken frem til 16.juni, viser data fra fartøyssporing og havneagenter. Dette var en økning fra 24.72 millioner fat uken før.

Russland avsluttet sine eksportmål i slutten av mai og lovet heller å begrense produksjonen, i tråd med målene til OPEC+. Russland sitt produksjonsmål er satt til 8.978 millioner fat per dag frem til slutten av september, der det er planlagt å øke med 39.000 fat per dag til september 2025