Paratus Energy Services planlegger nå notering på Euronext Growth i slutten av andre kvartal, opplyses det i en melding.

Selskapet ønsker deretter å noteres på Oslo Børs så raskt som praktisk mulig.

– Vår notering på Euronext Growth, og planlagte notering på Oslo Børs, vil gi en robust plattform for å drive videre verdiskapning for aksjonærene, sier Paratus-sjef Robert Jensen i en kommentar.

Selskapet planlegger i forkant av noteringen å gjøre en rettet emisjon på 50-75 millioner dollar. Nettoprovenyet vil bli bruk til generelle selskapsformål og økt fleksibilitet i balansen.

Største aksjonær i Paratus er i dag John Fredriksens Hemen Investments, som sitter på 32 prosent av aksjene. Lodbrok Capital sitter gjennom ulike fond på 20,2 prosent.

Obligasjonslån

Oljeserviceselskapet består i dag hovedsakelig av 100 prosent eierskap i Fontis Energy, som har en flåte på fem oppjekkbare rigger i Mexico. I tillegg til halve Seabras, som kontrollerer en flåte på seks rørleggingsfartøyer (PLSV-er) i Brasil, og 24,2 prosent av Archer.

I slutten av mai skrev Finansavisen at en rekke meglerhus hadde blitt engasjert av Paratus for å hente 350 millioner dollar i et obligasjonslån, tilsvarende 3,7 milliarder kroner.

– Vi er positive til både egenkapitalen og gjelden i Paratus Energy. Vi eier obligasjoner gjennom Storm Bond Fund og aksjer gjennom mitt Family Office. Det betyr at vi tror veldig på selskapet, for å si det forsiktig. Det de gjør nå er å sikre at de ikke får et stort forfall, men flere mindre forfall, slik at det blir lettere å planlegge. De blir dermed ikke avhengige av kredittmarkedet den ene dagen de skal refinansiere den høye gjelden, sa investor Morten Astrup da.

Margin på 50 prosent

I en melding skriver selskapet at det, i henhold til egen rapportering og inkludert 50 prosentandelen i Seabras, hadde inntekter på 429 millioner dollar og en justert EBITDA på 232 millioner dollar i 2023.

I første kvartal i år hadde Paratus inntekter på 109 millioner dollar og en EBITDA på 53 millioner, tilsvarende en EBITDA-margin på nesten 50 prosent.

Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet en ordrebok på rundt 1,5 milliarder dollar. Nettogjelden var på rundt 597 millioner dollar, mens det hadde en kontantbeholdning på 126 millioner.

DNB Markets vil være tilrettelegger for børsnoteringen og emisjonen, og Arctic Securities er valgt som medtilrettelegger for emisjonen.