EU innfører sanksjoner mot russisk LNG

EU har innført sine første sanksjoner mot russisk LNG som en del av den 14. pakken med sanksjoner, melder Finacial Times.

Den nye pakken, som ble inngått mellom EU-medlemmene på torsdag, vil forby omlasting og videresalg av russisk LNG i europeiske havner.

Det omtales som et viktig skritt for EU, som til nå har unngått å direkte sanksjonere russisk LNG, til tross for økende import etter invasjonen i februar 2022, melder Financial Times.

- Denne pakken gir nye målrettede tiltak og maksimerer effekten av eksisterende sanksjoner ved å tette smutthull, sier den Belgiske presidenten for det europeiske råd.

Pakken inkluderer også tiltak for å stramme inn på bruken av Russlands såkalte «skyggeflåte» av oljetankere. Flåter som er registrert i tredjeland for å unngå eksisterende sanksjoner.

Pakken var ment å bli vedtatt forrige uke, men ble forsinket som følge økonomiske bekymringer fra Tyskland.