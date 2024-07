Paven: Vatikanet skal gå over til solenergi

Paven deler sine ambisjoner om solenergi i et brev med overskriften «Bror Sol».

Der skriver paven at han har bestemt at det skal bygges en solcellepark på et stykke land eid av Vatikanet utenfor den italienske hovedstaden Roma.

– Det er nødt til å være en overgang til en mer bærekraftig utviklingsmodell som kan redusere utslippet av drivhusgasser, skriver han.

Paven opplyser ikke når denne solcelleparken skal være ferdig eller når Vatikanet kun kan driftes av solenergi, men han har tidligere sagt at klima- og miljøvern er svært viktig for kirken.

Ifølge nyhetsbyrået har paven også luftet tanken om elbiler, og tidligere i år sa han at alle Vatikanets biler skal være elbiler fra 2030.