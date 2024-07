Forlenget gassavtale med gigant

Det tredje største oljeselskapet på norsk sokkel, Vår Energi, har sikret en kontraktsforlengelse med energiselskapet Eni for ytterligere 12 år, ifølge en børsmelding.

Den fornyede avtalen omfatter leveranse av opptil fem milliarder kubikkmeter (bcm) naturgass frem til 2036. Gassen vil bli levert til terminaler i Emden og Dornum i Tyskland. Nylig meldte oljeselskapet også om en kontraktsforlengelse for levering av fem milliarder kubikkmeter naturgass til VNG.

– Avtalen innebærer en dobling av våre forpliktede leveranser av naturgass til totalt 10 milliarder kubikkmeter (bcm) over den 12-årige perioden til to av våre langvarige partnere. Dette vil sikre tilgang til energi for husholdninger, lokalsamfunn og bedrifter over hele kontinentet frem til midten av 2030-årene, kommenterer adm. direktør Nick Walker.