Ser betydelig oppside i oljeaksje

«En sterk kvartalsrapport kan gi betydelig oppside i aksjen», skriver analytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities i en oppdatering til meglerhusets kunder, mandag morgen

Han prater om Aker BP som har hatt en svak kursutvikling så langt i år, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til produksjon. Pareto-analytikeren går nå ut med en kjøpsanbefaling i forkant av kvartalsrapporten som blir publisert kommende onsdag.

Solid produksjon gir oppside

Kristiansen forventer at selskapet vil rapportere at det produserte 440.000 fat om dagen i kvartalet. Dette er 1 til 2 prosent høyere enn konsensus, og i det øvre siktet av de årlige prognosene på 4.10 til 440.000 fat.

– Vi tror produksjonen blir bedre enn forventet selv om selskapet har gjort mye vedlikehold i kvartalet. Får vi rett på dette skal estimatene for året opp før andrekvartalsrapporten 12. juli, som også kan inneholde positive justeringer på guidingen, sier Kristiansen.

Unik eksponering mot attraktivt oljefelt

Tidligere i år har det blitt uttrykt bekymring knyttet til økte vannmengder fra Johan Sverdrup, som er det oljefeltet Aker BP får størst andel av sin produksjon fra.

– Det er en bekymring vi deler, men dette er også helt forventet. Partnerne er nå i gang med å borre 10 nye brønner på feltet som vil gjøre det lettere å styre vannmengden. I tillegg har vi sett at veksten i vannproduksjon har avtatt, noe som er positivt, sier Kristiansen.

– Sverdrup er et fantastisk felt som siden produksjonsstart har levert mye bedre enn ventet, men produksjonen vil snart gradvis reduseres fra dagens nivå. Allikevel er det et unikt bra felt å ha eksponering mot, og ingen har en større andel av sin produksjon derfra enn Aker BP. Vi tror at selskapet og operatør Equinor fortsatt har god kontroll på Sverdrup der rapportert produksjon har være sterk, og ryktene sier at produksjonen fortsatt er høy, sier Kristiansen.

Attraktivt oljemarked gjennom sommeren

Juni har vært en god måned for oljeprisene, og kontraktene for både nordsjøoljen (Brent) og WTI-oljen har økt med rundt 6 prosent.

– Vi forventer sterke oljepriser gjennom sommeren, og synes flere aksjer ser attraktivt priset ut. Aker BP er den vi trekker frem i vår månedsportefølje grunnen attraktiv prising og det vi tror blir gode nyheter på produksjon fremover, sier Kristiansen.



Etter nye prognoser om tilbudsunderskudd og kutt fra oljekartellet Opec i tredje kvartal fortsetter oljeprisene å stige. Brent-oljen har ligget på over 85 dollar fatet de siste ukene, og handles mandag til omtrent 85,5 dollar fatet - opp 0,65 dollar fra forrige handelsdag. WTI-oljen stiger også omtrent 0,5 dollar mandag formiddag, til 82 dollar fatet.