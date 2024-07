Trident Energy, Panoro Energys partner i blokk G utenfor Ekvatorial-Guinea, har bekreftet at boreskipet «Noble Venturer» har ankommet havnen i Luba på øyen Bioko og at boreskipet vil starte opp selskapenes boregram igjen snarlig, opplyses det i en melding.

Boreprogrammet omfatter to infill-brønner på dybder på 250 og 740 meter i blokk G utenfor det sentralafrikanske landet, der Trident er operatør. Deretter følger boringen av letebrønnen Akeng Deep i den tilstøtende S-blokken, der Kosmos Energy er operatør.

«Noble Venturer» ble tildelt borekontrakten i april i år. Oppdragsgiver er Trident og Panoros joint venture, der også Kosmos Energy og GEPetrol er partnere.

12–14 prosent

Panoros andel i G-blokken er 14,25 prosent. Blokken inneholder det produserende Cebia-feltet samt Okume-komplekset. I S-blokken er Panoros andel på 12,0 prosent.

I en kommentar signaliserer John Hamilton, adm. direktør i Panoro Energy, at dersom dette boreprogrammet er vellykket, kan det love godt for den tilstøtende blokken EG-01, der Panoro er operatør.

Tidligere i år ble det kjent at Trident og Panoros joint venture hadde terminert kontrakten med Island Drilling for riggen «Island Innovator» for en borejobb utenfor Ekvatorial-Guinea. Forklaringen var at riggen ikke var «i driftsmessig stand til å bore brønnene på en sikker måte», noe Island Drilling bestred.