TGS-aksjen har brutt den fallende trenden, bekreftet bruddet og kan være i ferd med å utvikle en rektangel-formasjon med topp opp 135,50 til 137 kroner og bunn på 115,50-nivået.

Dette har skjedd

I forkant av oppgangen ble det etablert en omvendt-hode-skulder-formasjon, som da halslinjen ble brutt åpnet for at aksjen kunne stige til 113 kroner. Det stoppet imidlertid ikke der, og aksjen fortsatte gjennom den tekniske motstanden på 110-nivået, den tekniske motstanden på 115,50-nivået, 120-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt samt 125- og 130-nivået. Hvert brudd utløse et nytt kjøpssignal og åpnet for videre oppgang mot neste nivå.

TGS: Aksjen kan være i ferd med å utvikle en rektangelformasjon. Chart: tradingview / Finansavisen

Den tekniske motstanden opp mot 137-nivået ble imidlertid for sterk og siden det har aksjen gått sidelengs mellom de to nivåene, i det som kan være i ferd med å utvikle seg til en rektangelformasjon.

Brudd opp gjennom toppen i formasjonen kan åpne for videre oppgang mot den tekniske motstanden på 155-nivået. Brudd ned kan åpne for fall ned mot 95 kroner, og kanskje bunnen fra februar på 93-nivået.

Hva nå?

Det er en positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den fortsetter kan nye korreksjoner tilbake mot bunnen i formasjonen bli forbigående. På samme tid utvikles det imidlertid en fallende trendlinje i toppen av RSI-chartet. Brudd på en av de to kan gi et signal om hvilken retning det kan gå i hovedchartet.

RSI brøt gjennom 50-nivået 27. juni, men har korrigert litt onsdag. I hovedchartet er den tekniske støtten på 130-nivået blitt testet. Brudd ned kan åpne for en korreksjon ned til neste tekniske støtte på 125-nivået, og kanskje 120-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt.

Så lenge RSI holder seg over 50-nivået kan det komme nye støt opp mot taket i formasjonen. Faller den under kan det åpne for korreksjoner ned i begge chartet. Gitt at den positive undertonen fortsetter kan altså eventuelle korreksjoner ned som nevnt bli forbigående.

