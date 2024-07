PE-fond selger seg ut av børssuksess

Fredag ettermiddag fremgår det av en børsmelding at det svenske PE-fondet Segulah samt to andre investorer har gjennomført et blokksalg av sine aksjer i Beerenberg. De tre investorene har solgt i overkant av seks millioner aksjer til en kurs på 27,00 kroner per aksje. Det tilsvarer et bruttoproveny på 164 millioner kroner.

I etterkant av handelen (kl. 14:15) skyter aksjen opp 15,9 prosent til 30,5 kroner.

Aksjen hadde noteringskurs på 18,00 kroner ved børsnotering i oktober, og stupte i de første dagene etter notering. Siden ble aksjen støttekjøpt og har levert positive tall. Aksjesalget tilsvarer 24,7 prosent av aksjene i selskapet, og investorene sitter i etterkant av transaksjonen ikke lenger på noen aksjer i selskapet.

Oljeserviceselskapet Beerenberg gikk på børs i oktober i fjor, og har siden den gang steget 55 prosent på Oslo Børs. Noteringen kom som følge av at det svenske PE-fondet Segulah ville avvikle eierskapet.

Lock-up-avtalen som ble undertegnet ved notering i oktober hadde utløp i går, fremgår det av børsmeldingen. Det svenske PE-fondet er nært tilknyttet styremedlem Sebastian Ehrnrooth, og det forventes at han fratrer ved neste generalforsamling i Beerenberg.