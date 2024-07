Saudi Aramco fortsetter å utvide sitt initiativ om å utnytte USAs energiforsyning. Verdens største statlige oljeprodusent har signert en ikke-bindende avtale om å kjøpe 25 prosent av fase to LNG-eksportanlegget til Sempras Port Arthur, ifølge en uttalelse. Det skriver Bloomberg som også føyer til at både Sempra og Aramco forventer å nå en bindende avtale.

Avtalen skal innebære at Aramco vil motta fem millioner tonn LNG i året over to tiår.

Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har begynt å kjøpe seg opp i LNG-prosjekter. De to landene pumper penger inn i innenlands produksjon av gass for å møte strøm- og industribehovet hjemme, samtidig som de bygger opp operasjoner for å frakte i LNG internasjonalt.

Nabolandet Qatar har nesten dobler sin egen LNG-eksportkapasitet, har også eierandeler i amerikanske prosjekter.

Nasir Al-Naimi i Aramco sier at avtalen er en viktig milepæl i strategien de har om å bli en ledende global aktør innen LNG.

Inngår avtaler med begge hender

Dette er ikke den første avtalen til Aramco, de inngår LNG-avtaler med begge hender. Tidligere denne måneden inngikk Aramco en avtale om å kjøpe LNG fra USA, og signerte en 20-årig ikke-bindende kontrakt for å ta 1,2 millioner tonn LNG i året fra NextDecade Corp. sitt planlagte prosjekt i Texas.

Saudi-Arabia har lenge vært en stor leverandør av råolje til USA de siste 50 årene og eier det største raffineriet i landet.

Den siste avtalen med Sempra er nesten identisk med en avtale Aramco signerte i 2019 for en andel i fase 1 av Port Arthur-prosjektet og forsyning fra anlegget. Den ikke-bindende avtalen utløp etter at Aramco bestemte seg for ikke å forfølge avtalen da konsekvensene av koronavirus-relaterte nedstengninger sto på som verst.



Det er ikke bare i USA at Aramco kjøper LNG, de har også kjøpt i Australia for å få tilgang til de asiatiske markedene.

Bloomberg skriver at investeringene kommer av at Saudi-Arabia vil utvide inntektkildene sine, samtidig som de sikrer seg eierskap av det utviklede energimarkedet og at dette krever investeringer i billionklassen.

Aramco er ikke de eneste som ser på LNG, flere av de største energiprodusentene ser på gass som et renere overgangsdrivstoff som kan redusere utslipp hvis det kan erstatte skitnere energikilder som kull og kjøper seg opp i gassprosjekter.