Ved utgangen av andre kvartal hadde Aker Horizons 2,39 milliarder kroner i netto sysselsatt kapital i ACC, 3,82 milliarder i MRP, 0,52 milliarder i AAD og 0,17 milliarder i SuperNode. I tillegg hadde selskapet 0,20 milliarder kroner i andre eiendeler.

Gjennom den nye rapporteringsmetoden skal netto sysselsatt kapital reflektere Aker Horizons' initielle investering i porteføljeselskapene, justert for eventuelle tap, gevinster, tilleggsinvesteringer og valutakurssvingninger. På denne måten vil selskapet unngå at store aksjekursutslag i datterselskap vil påvirke nøkkeltallet.

Stor gevinst fra børstaper

– Andre kvartal var preget av den vellykkede gjennomføringen av det annonserte joint venture-samarbeidet mellom Aker Carbon Capture og SLB. Mainstream fortsatte å gjennomføre sin prioriterte prosjektportefølje, spesielt med tildelingen av store offshore og onshore vindlisenser i Australia, sier Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons.

Fra å ha fire børsnoterte datterselskaper i 2021 har Aker Horizons nå én børsnotert beholdning, ACC. Det er i stor grad denne investeringen som har trukket ned selskapets verdier. Datterselskapet har hatt betydelige verdifall som følge av negativ kursutvikling på Oslo Børs, og er ned nesten 60 prosent det seneste året.

I slutten av april meldte ACC om et salg av nesten hele driftsselskapet til oljeservicegiganten SLB for 4,1 milliarder kroner. Salget ble gjort med en premie på minst 58 prosent mot den daværende aksjekursen, og ble tolket som positivt for både ACC og Aker Horizons, som eier litt over 43 prosent av karbonfangstsselskapet.

Aker Horizons rapporterer om gevinster på 2,12 milliarder kroner fra ACC i andre kvartal.

Snuoperasjon for Mainstream

Det kan også se ut til at investeringen i datterselskapet MRP har tatt en positiv vending. Kraftprodusenten tapte i fjor over 8 milliarder kroner på driften, og måtte gjennom en større restrukturering etter å ha havnet i mislighold med långivere.

Nå rapporterer selskapet om positive driftsmarginer, gjenopptagelse av Chile-prosjektet, tildeling av store vindlisenser i Australia samt fremgang i Sør-Afrika og Sverige.

MRP hadde en EBITDA på 5 millioner euro. Dette er første gang selskapet har oppnådd en positiv EBITDA siden Aker Horizons kjøpte seg inn.