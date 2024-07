Oljeprisen faller på Kina-bekymringer

Torsdag morgen omsettes Brent-oljen med levering i september for 81,05 dollar pr. fat, en nedgang på 0,8 prosent. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,39 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Den amerikanske WTI-oljen med levering i september omsettes for 76,93 dollar, ned 0,9 prosent.

Bekymringer om redusert etterspørsel i Kina, verdens største råoljeimportør, samt pågående fredsforhandlinger i Midtøsten, har ført til fallet i oljeprisene. I tillegg har det vært en generell nedgang i aksje- og råvaremarkedene det siste døgnet, melder Reuters.

– Til tross for nedgangen i råolje- og bensinlagre i USA, er investorer fortsatt bekymret for svekket etterspørsel i Kina. Forventningene om fremgang i fredssamtaler mellom Israel og Hamas bidrar også til press på markedet, sier Hiroyuki Kikukawa, direktør i NS Trading hos Nissan Securities, til Reuters.

Futures forblir høyere hittil i år, ettersom OPEC+ opprettholder sine produksjonskutt og forventningene bygger seg opp om et rentekutt i USA.

På onsdag rapporterte USA at kommersielle råoljelagre falt med 3,74 millioner fat, ned for fjerde uke på rad, mens bensinlagrene var ned 5,6 millioner fat. På forhånd var det ventet en nedgang på henholdsvis 2,1 og 0,9 millioner fat, ifølge konsensus fra Trading Economics.