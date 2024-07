Angriper russiske laster

Houthi-militante har angrepet flere skip som frakter russiske laster. Det skriver Bloomberg.

I januar og mars sa Houthiene at de ville skåne russisk skipsfart sammen med den kinesiske, da de rettet seg mot maritim handel for å legge press på Israel over krigen i Gaza.

Av 83 britiske flaggskip som har blitt angrepet i Rødehavet og Adenbukta siden november, har 19 prosent vært innom Russland som siste havn og alle var olje- eller varetransportører.

Samtidig er det ingen russiskeide skip eller skip som seiler under russisk flagg som har blitt angrepet.

Økte kostnader

Som følge av økt usikkerhet har forsikringskostnadene for skip som velger å seile gjennom Rødehavet økt, men ikke for alle. Ifølge bransjepersoner Bloomberg har vært i kontakt med betaler Kinesiske skip halvparten av det som er industristandarden på 0,5 prosent av skipsverdien eller høyere.

For russiske fartøy, som ofte er forsikret utenfor de konvensjonelle vestlige forsikringsmarkedene, er forsikringskostnadene mindre klare. Men med en nylig økning i angrep som involverer nasjonens varer, øker risikoen for økte kostnader.

Fire av de siste seks fartøyene som ble angrepet hadde en havn i Russland som deres siste stopp, ifølge Bloomberg som følger skipene.