Russlands LNG-innflytelse i Europa øker

Selv etter press og sanksjoner fra europeiske politikere for å blokkere russisk eksport som i stor grad finansierer den russiske krigsmaskinen i Ukraina, fortsetter den russiske gasseksporten til Europa.

Det er imidlertid ikke den russiske eksporten som øker. Data samlet inn av Bloomberg viser at det er en nedgang av amerikanske leveringer som er årsaken til at Russland nå nærmer seg å være den største leverandøren av flytende naturgass til Europa.

Leveringer fra USA falt i juli til det laveste siden sent i 2021. Økt konkurranse om gassen fra Asia viser at LNG-lastene går til høystbydende tross den geopolitiske situasjonen. Varmt vær har skapt økt behov for flytende naturgass i Asia, og leveransene er de høyeste på tre år, ifølge Bloomberg. Amerikansk gass har normalt ingen restriksjoner på leveransested.

Uvær skaper problemer

Tropiske stormer har gjort mangelen i Europa verre ved at et at de største LNG-anleggene for eksport i USA har holdt stengt i mer enn to uker som følge av at en orkan har truffet området.

Samtidig øker konkurransen om den flytende naturgassen. Egypt, som sliter med energimangel som følge av ekstremvarme og redusert gassproduksjon, øker sin import. Egypt har måttet betale høyere priser enn Europa for å få kjøpt LNG fra USA i juli.

Europa har ikke et spesielt høyt forbruk av gass om sommeren, men konkurransebildet kan gi et frempek på hvor tøff konkurransen om gassen kan bli i vintersesongen når etterspørselen er som høyest i Europa.

STOR EKSPORTØR: Norge leverer store mengder gass til det europeiske kontinentet. Her fra Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: NTB

Fortsatt lov med russergass

EU har ikke implementert et totalt forbud mot russisk LNG. Noen eksperter tror ifølge Bloomberg at det kan komme et forbud mot omlasting neste år, noe som kan komplisere logistikken for russiske skip. Et slikt tiltak kan føre til at mer russisk gass havner i Europa, da det blir mer utfordrende å sende lasten videre til Asia.

Noen russiske produsenter avhengig av å stoppe i europeiske havner for å laste om siden de må bruke skip som tåler det arktiske klimaet når de frakter gassen fra nordlige strøk. Den flytende gassen lastes så over på konvensjonelle tankskip som går videre til blant annet Asia.