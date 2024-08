M Vest Water sikret avtale

Onsdag morgen melder M Vest Water (MVW) i en børsmelding at selskapet har inngått en agentavtale for salg av MVW-teknologier i Saudi-Arabia og Kuwait.

Avtalen, som gjelder til og med 2028, omfatter aktiviteter i både olje- og gassmarkedet, samt alle andre vannbehandlingsmarkeder i de to landene.

«Vi har to behandlingsanlegg som forberedes for oppstart ved slutten av året i Saudi-Arabia. I tillegg arbeider vi aktivt med to større kvalifikasjoner i Oman i nær fremtid, samt deltar i flere anbud i Midtøsten», kommenterer konsernsjef Stein Giljarhus i MVW.