Bestiller sitt sjette havvindskip

Sunnmørsfamiliene Farstad, Kleven og Volstad satser fortsatt hardt på havvind, og har lagt inn enda en bestilling på et nybygg.

Sammen eier familiene Norwind Offshore, som så langt har bestilt fem fartøyer hos Vard siden 2021.

Denne gangen er det familienes deleide selskap Wind Energy Construction som har inngått kontrakten med Vard, som blir totalleverandør for konstruksjonsskipet (energy construction vessel - ECV) og skal levere alt fra design til utstyr og ferdigstillelse.

I tillegg kommer opsjon på ytterligere ett fartøy.

– Vi er glade for at vi, sammen med Vard, har utviklet en ny fartøyskategori som i enda større grad vil muliggjøre utvikling av fornybar energi, sier konsernsjef Svein Leon Aure i Norwind Offshore i en pressemelding.

– Konseptet bygger videre på fartøyer innen konstruksjonsmarkedet vi tidligere har bygget hos Vard, og vi føler oss trygge på at det vil spille en viktig rolle i utbyggingen av blant annet havvind i årene som kommer, sier han videre.

Fartøyet skal bygges, utstyres og leveres fra Vard Vung Tau i Vietnam. Levering er planlagt i andre kvartal 2027.

Gangbro og kran

Skipet vil være av VARD 3 11-design med en lengde på 111,5 meter og ha lugarkapasitet for 120 personer. Fartøyet vil videre være skreddersydd for offshore vind- og

subseamarkedet, inkludert inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av rør, konstruksjoner og

installasjon av infrastruktur over og under havoverflaten.

Blant annet er dette det første konstruksjonsfartøyet som Vard bygger med bevegelseskompensert gangbro (walk-to-work) permanent installert. Det vil også bli installert en bevegelseskompensert offshorekran på 150 tonn.

– Vi er glade for at folkene bak Norwind Offshore og Wind Energy Construction velger Vard når de utvider sin fartøyflåte, denne gangen med et avansert ECV som er tilpasset både det lovende olje- og gass undervanns-markedet, samtidig som det bidrar til å forsterke fotfestet i det fornybare havvindmarkedet, sier salgssjef Torgeir Haugan i Vard i meldingen.