Hvorfor ikke behandle kjernekraft og havvind likt?

Regjeringens tredje argument er at det er et stort potensial for flytende havvind i Norge, takket være store havområder og gode vindressurser. Men Norge har også komparative fortrinn innen kjernekraft, i form av høy teknisk kompetanse, stabile grunnforhold, god tilgang på kjølevann, et eksisterende lovverk for kjernekraft, etablerte myndighetsorganer, stabile institusjoner og gunstige forbindelser til vestlige land som eksporterer kjernekraftteknologi.

Regjeringens fjerde argument for å subsidiere flytende havvind er at det vil hjelpe norske selskaper som kan levere varer og tjenester til havvind. Men lignende muligheter finnes også for kjernekraft. Det finnes allerede norske selskaper som leverer pumper, strukturer , batterier , kontrollsystemer og utstyr til kjernekraftverk. En rekke norske ingeniør- og rådgivningsselskaper har utenlandske søsterselskaper og partnere som har deltatt i byggingen av kjernekraftverk. I tillegg finnes det mye kompetanse innen oljebransjen, verftsindustrien og prosessindustrien som kan benyttes i bygging og drift av kjernekraftverk.

Vannkraftverkene var heller ikke billige å bygge, men etter at de ble nedbetalt har de levert billig strøm i generasjoner

Regjeringen anslår at flytende havvind vil koste mellom 115 og 153 øre pr. kWh. Dette kan virke litt optimistisk, med tanke på at Equinor nylig avtalte å selge bunnfast havvind utenfor New York for 171 øre pr. kWh . Likevel viser tall fra det amerikanske energidepartementet at nye kjernekraftverk er billigere enn både bunnfast og flytende havvind, til tross for at regjeringens kostnadsestimater for havvind ikke inkluderer skatt, byggetidsrente og kostnader for nedlegging.

Ikke bare er kjernekraftverk billigere enn flytende havvind, de får også bedre betalt for hver kWh fordi de kan produsere når det er lite vind og derfor høye priser. Begge disse faktorene gjør kjernekraft mer lønnsomt.

Kampen om å kare til seg subsidier har gjort energibransjen til en lobbykonkurranse hvor hvem du kjenner er viktigere enn hva du ønsker å gjøre.

Samtidig er det åpenbart at staten har unike forutsetninger for å finansiere kapitalkrevende kraftutbygginger. Derfor foreslår vi en modell hvor staten går inn i prosjekter på rent kommersielle vilkår. Det kan for eksempel gjøres i form av statlige lånegarantier i bytte mot at staten gradvis overtar eierskap av kraftverkene etter hvert som de private investorene har tjent inn investeringen sin.

Slik kan staten bidra til å gjenskape det vannkraften har gjort for Norge. Vannkraftverkene var heller ikke billige å bygge, men etter at de ble nedbetalt har de levert billig strøm i generasjoner. Samtidig vil det etterleve lovverkets krav om teknologinøytralitet og redusere lobbyistenes makt. Det vil alle være tjent med.

Håvard Kristiansen

Operasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft