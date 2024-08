Dystre spådommer for strømprisene

Cornwall Insight, et velrenommert energirådgivingsselskap, har gitt dystre spådommer om strømprisene mot vinteren, skriver The Guardian.

De spår at en gjennomsnittlig strømregning kan øke med 9 prosent denne vinteren til 1.714 pund pr. år, tilsvarende 23.723 kroner med dagens kurs.

Rammer pensjonister kraftig

Prognosene oppjusteres som følge av finansminister Rachel Reeves sine kunngjøringer om at vinter-strømstøtte ikke vil gå til alle pensjonister, men kun til de med lavest inntekt. Vinteren 2022-2023 ble 100-300 pund utbetalt til 11,4 millioner pensjonister for strømstøtte, mens de nå trolig vil stå overfor betydelig høyere energikostnader, heter det. Videre peker de på høy gjeld til leverandører, over 3 milliarder pund.

«Hvis disse alarmerende estimatene blir bekreftet av Ofgem på fredag, vil energiregningene og energigjelden presse husholdningsøkonomien til bristepunktet,» sier Adam Scorer, adm. direktør i NEA.

Pristaket kan vokse tosifret

I Storbritannia har landet et pristak på hva energileverandører kan belaste en kunde. Ifølge forvaltningsorganet Ofgem er pristaket i dag satt til 1.568 pund årlig for en vanlig husholdning, og dagens intervall gjelder fra 1. juli til 30. september.

Fasit fra Ofgem kommer fredag 23. august.

«Dette er ikke nyheter husholdningene ønsker å høre når vi går inn i de kaldere månedene. Etter to påfølgende fall i taket er jeg sikker på at mange håpet vi var på vei tilbake til prisene før krisen,» skriver Craig Lowrey, konsulent hos Cornwall Insight.

Pristaket ble for øvrig satt til 1.835 pund i kjølvannet av Russlands invasjon i Ukraina, mens pristaket var 1.216 pund for vinteren 2020-2021.