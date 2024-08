Oljeprisen faller markant: – Ytterligere press nedover

Mandag kveld kom det største oljeprisfallet på to uker etter at USAs utenriksminister Antony Blinken sa at Israels statsminister Benjamin Netanyahu har forsikret ham om at han støtter USAs forslag om en våpenhvile i Gaza.

Forventninger om svakere etterspørsel fra Kina tynger også oljeprisene.

– Bekymringer rundt kinesisk etterspørsel har vært den viktigste driveren for sentimentet. Nå har potensialet for en Israel-Hamas-våpenhvile bare gitt ytterligere press nedover, sier råvarestrateg i ING Groep i Singapore, Warren Patterson, til Bloomberg News.

Brent-oljen med oktober-levering er tirsdag morgen ned 0,89 prosent til 76,97 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,88 prosent til 72,97 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,07 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Tirsdag morgen hevder Hizbollah-militsen i Libanon å ha iverksatt intense rakettangrep mot de israelsk-kontrollerte Golanhøydene.

«Rykter om en mulig våpenhvile i Midtøsten mellom Israel og Hamas har bidratt til oljeprisfallet denne uken. Situasjonen i regionen er for øvrig mer spent enn på lenge, gitt signaler om et mulig iransk angrep på Israel. I samme periode har dollaren svekket seg, noe som isolert sett er positivt for verdensøkonomien, men negativt for oljeprodusentene», skriver Netfonds-analytiker Roger Berntsen i sin morgenrapport.