Ser havvindaksje i 100

Forventninger om et sterkt marked for havvindselskaper i årene fremover gjør at Sparebank 1 Markets-analytiker Jonas Fremming oppjusterer sine estimater på Cadeler og hever kursmålet fra 80 til 100 kroner.

Til sammenligning ble Cadeler-aksjen handlet nær 72 kroner torsdag, etter å ha steget mer enn 50 prosent hittil i år.

I en oppdatering skriver Fremming at han venter en fortsatt positiv utvikling i dagratene, og viser til den seneste kontrakten for Cadeler på rundt 500.000 euro pr. dag.

OPPJUSTERER CADELER-ESTIMATER: Analytiker Jonas Fremming i Sparebank 1 Markets. foto: Iván Kverme

Høyere dagrateforventninger og en ordrereserve som gir bedre økonomi enn tidligere antatt, ligger bak estimatoppjusteringene. Han ser nå for seg et resultat pr. aksje som ligger rundt 30 over konsensus.

«Cadeler er den absolutte markedslederen i et stramt marked, hvor visibiliteten på tilbudssiden er svært god og inngangsbarrierene er høye,» skriver analytikeren.

Han trekker frem at Cadeler har over 50 prosent kontraktsdekning helt frem til 2028, og mener alle nye kontrakter vil være verdiøkende.

Sparebank 1 Markets-analytikeren hever sine EBITDA-estimater på Cadeler for 2026 med 13 prosent og venter det nå til 580 millioner euro. Til sammenligning venter han en EBITDA på 122 millioner euro i inneværende år.