Batterismell på over 900 millioner

Det industrielle investeringsselskapet Arendals Fossekompani omsatte for 1.682 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 1.435 millioner i fjor. Driftsresultatet fikk seg derimot en smekk og falt til minus 660 millioner kroner.

Bakgrunnen er en gigantnedskriving i batteriselskapet Commeo. Til sammen er det snakk om 961 millioner kroner. Finansavisen skrev i mai 2022 at Arendals Fossekompani betalte 400 millioner kroner for selskapet.

Reduserer eksponeringen

– Inntektene økte med 20 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, drevet av overlevering av leiligheter i AFK Property og sterk ytelse fra NSSLGlobal, sier adm. direktør Benjamin Golding og legger til:

– Utfasingen av Commeo og salget av Vergia bidrar til å fokusere, redusere risiko og optimalisere vår portefølje, samtidig som det reduserer eksponeringen mot kapitalintensive virksomheter i tråd med strategien.

Resultatet før skatt endte med et tap på 751 millioner kroner. Selskapet har besluttet et utbytte på 1,00 krone pr. aksje for kvartalet.

Strømprisene i kvartalet var betydelig lavere enn i samme periode i fjor, med en gjennomsnittlig pris i NO2-området på 44,8 euro pr. megawattime (MWh), mot 82,4 euro pr. MWh i fjor. Kraftproduksjonen var noe høyere i kvartalet på 135,2 gigawattimer (GWh).

Øvrige selskaper

I juli ble det kjent at selskapet vil ta Volue av børs sammen med oppkjøpsfondene Advent International og Generation Investment Management. I tillegg vil det vekte seg ned fra 60 til 40 prosent.

Budet ligger på 42 kroner pr. aksje, noe som priser egenkapitalen til litt over 6 milliarder.

NSSLGlobal fikk en omsetning på 29,3 millioner pund, opp fra 22,9 millioner pund i samme periode i fjor, mens driftsresultatet gikk fra 4,6 til 5,6 millioner pund.

Tekna løftet inntektene med 2 prosent til 11,2 millioner canadiske dollar. Justert EBITDA ble negativt med 1,5 millioner dollar.

ENRX-inntektene holdt seg stabile på 36,9 millioner euro. Driftsresultatet på 0,2 millioner euro ble negativt påvirket av økte kostnader som følge av høyere inflasjon.