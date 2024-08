Meldinger om brann i russisk oljelager

Rostov-guvernør Vasilij Golubev skriver på Telegram at fire ukrainske droner er skutt ned over regionen, men han nevner ikke noe angrep mot lageret.

Telegram-kanalen Baza, som er tett på Russlands sikkerhetstjenester, skriver at det brant i tre tanker etter at to droner falt ned på lageret.

Ukraina har ikke kommentert det angivelige angrepet, som kommer mens det stadig er brann i tanker ved et annet oljelager i Rostov, dette i Proletarsk-distriktet. Brannen raser fortsatt ti dager etter et angrep mot lageret, skriver russiske Telegram-kanaler.

Samtidig melder guvernør Aleksandr Gusev i Voronezj-regionen, som også grenser til Ukraina, at rester fra en ukrainsk region som ble skutt over regionen, førte til brann nære ting som lett kunne eksplodert.

Brannen er slukket, skriver Gusev på Telegram. Folk i to bosetninger ble midlertidig evakuert og kan dra hjem igjen.

Begge land nekter for at de angriper sivile mål. Ukraina sier de forsøker å ødelegge energi-, transport- og militær infrastruktur som er viktig for den russiske krigføringen.

